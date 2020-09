Karina Ortegón rompe el silencio sobre el abuso de Vicente Fernández Jr. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Karina Ortegón decidió romper el silencio sobre todo el abuso que sufrió por parte de Vicente Fernández Jr. de quien actualmente se está divorciando.

Esta separación ha traído una fuerte batalla legal entre los dos, ya que Karina acusa a Vicente de violentarla durante su matrimonio; pero, sobre todo, de haber agredido sexualmente a su hija de 14 años.



En entrevista al programa “De Primera Mano”, reveló que el hijo de Vicente Fernández le compró ropa inapropiada a su hija, para que ésta la usara cuando estaban solos, pues la convivencia entre ambos siguió después de que ella decidiera terminar con el matrimonio.



Le compró ropa inapropiada (…) como una tanga de hilo dental, y la niña manifiesta ‘mi mama no quiere usarla’ y le dice ‘ah, no pasa nada, te la pones cuando vaya contigo’. Y nalguearla y tocarla de la manera que lo hizo…”, relató vía telefónica a Gustavo Adolfo Infante.

“Cuando voy y agarro valor y lo denuncio (por violencia doméstica), la niña abre la boca y me dice ‘mamá, ¿recuerdas tal ocasión? Pues pasó esto’. La llevo con psiquiatra y psicólogo y me aconsejan ‘esto no puede que así, tenemos que ir a denunciarla’”.

Aunque no pudo detallar mucho sobre el maltrato físico que ella sufrió a manos de quien fuera su esposo, sí dijo algunas cosas que vivió durante su matrimonio.



“No voy a hablar de si me pegaba o no, porque un maltrato físico puede ser desde un pellizco hasta que te pongan una pistola”, comentó Karina, a lo que Gustavo prefirió ser más directo y preguntarle si alguna vez Vicente le puso una pistola en el escritorio.



“Sí, en varias ocasiones”, respondió. “Hay muchas cosas que se hablaron legalmente y se manifestaron ante las autoridades que voy a tratar de mantener al margen para que hagan su trabajo”.



Aseguró que el maltrato llegó porque Vicente Fernández Jr. no quería que ella trabajara o fuera más exitosa laboralmente que él.



“Después de los intentos de poderme pegar, golpear o faltarme al respeto, a él no le gustaba que yo trabajara, que saliera adelante, que le echara ganas, y empezó la falta de respeto, y el maltrato, desde un empujón, es violencia, no es que me pegara”.



Karina externó su deseo de hacer justicia por su hija, sin importar el apellido que respalde a su ex esposo.



“No me importa si es un Fernández, mi hija, tu hija, nuestros hijos, se merecen un respeto, vivir con tranquilidad, en un hogar con calma, no con maltratos físicos ni groserías. Ya basta que ese señor tenga sus 3 minutos de fama y que se diga que es un caballero cuando en realidad no lo es”, expresó.