Karime se despide de Acapulco Shore y anuncia que se canceló su boda

HERMOSILLO, Sonora.- El pasado martes 13 se transmitió el último capítulo de 'Acapulco Shore 10' en donde aparte Karime Pindter anunció que sería su última temporada pues le habían dado anillo de compromiso y se casaría.

En el final de la temporada por fin se conocía al novio de Karime y se vio como abandonaba la casa shore junto a él.

Sin embargo, en la alfombra roja del evento, Karime sorprendió a todos al declarar que su boda se canceló.

"No, pues yo también pensaba que me iba a casar… como dicen en Colombia... bailó. Pues me cortó horrible en la temporada", reveló.

Explico que tanto ella como él se habían portado mal y solo quería seguir haciendo sus cosas y trabajando por lo que decidieron cancelar la boda.

Karime concluyó diciendo, “Lo amo, lo adoro, pero vamos al next level, al siguiente escalón”.

