¿Karime no quiso a Karely Ruiz en Acapulco Shore? Usuarios aseguran que no quería que la 'opacara'

MÉXICO.- Hace unos días la influencer Karely Ruiz confeso en un programa de espectáculos que hizo casting para ser parte de Acapulco Shore, pero no fue admitida.

De acuerdo con la propia, Karely no fue seleccionada porque ella no toma alcohol y es una 'chica tranquila' sin embargo, usuarios en redes aseguran que Karely si le gusta la fiesta y que fue Karime Pindter quien no quiso tener a la modelo en Acapulco Shore.

En redes sociales se compartió el fragmento de la entrevista de Karely Ruiz en donde revela que no fue seleccionada para Acapulco Shore, fue entonces qué usuarios de esa red social comenzaron a comentar que la encargada de seleccionar a los nuevos integrantes del reality show es nada más y nada menos que Karime Pindter.

¿Karime no quiso a Karely Ruiz en Acapulco Shore? Aseguran que la matrioshka le tuvo miedo pic.twitter.com/Ydbw8hryo3 — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Algunos seguidores de Acapulco Shore aseguran que Karime es la encargada de decir quien sí y quien no entra al reality show.

Entre los comentarios que se pueden leer, señalan a “La Matrioshka” de haberle tenido miedo a Karely Ruiz, pues aseguran que la joven quien ganó popularidad en OnlyFans pudo haber opacado a Karime, por lo que sí creen capaz que esto pueda ser cierto.

Hasta el momento, Karime o alguien de la producción de Acapulco Shore no se ha pronunciado al respecto, pero seguidores del polémico reality show piden ver a Karely Ruiz en las próximas vacaciones.