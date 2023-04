Karely Ruiz responde a rumores de amorío con Santa Fe Klan: "la Panini está facturando"

Tijuana, Baja California.-Durante el fin de semana, Santa Fe Klan y Karely Ruiz se dieron un par de besos durante la presentación del cantante en Monterrey.

Este evento desató varios rumores sobre si existía un amorío entre los famosos y si la creadora de contenido para la plataforma Only Fans traicionó a su presunta amiga Maya Nazor, quien fue pareja del intérprete de “Mar y Tierra”.

Karely hizo un ‘en vivo’ hablando sobre el beso y que representó en su relación con el artista de 23 años:

Mis amigas reales son contadas y discúlpeme si se ofenden algunas que les comento y hablo con ellas, pero cómo voy a ser amiga de una persona que ni conozco, nunca la he tratado y no es que me justifique, sí lo hice es porque quise, porque dije, ‘¿qué tiene de malo?’, es un beso y yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal”

Sobre los comentarios de si hubo o no traición y las comparaciones con el caso de Karla Panini, quien traicionó a su amiga, dijo:

“Si me besé con el de HotSpanish para que se ganara un carro la novia, ¿qué no me bese con un amigo? No lo veo mal la neta… esto no fue planeado chicas, se dio simplemente, dije, ‘es un beso’, ¿qué pasa?, yo no le debo nada a nadie y si me van a seguir diciendo Panini, pues díganme, la Panini está facturando, que es lo que importa en estos tiempos”

 

Respecto al beso declaró: "me gustó, me gustó, ¿quieren escuchar eso? Sí, me gustó, ¿por qué no?... yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona”.