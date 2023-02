Karely Ruiz estalla contra los haters que la culpan de ser la temática de una fiesta infantil

HERMOSILLO, Sonora.- Karely Ruiz es una de las influencers del momento y es reconocida por su gran fama en la plataforma de OnlyFans.

Por ello, hace unos días se viralizó una fiesta infantil que tuvo la temática de la joven en ropa interior, la cual causo gran revolución en redes.

Ante una gran lluvia de comentarios negativos para Karely, ahora la influencer explotó y mando un mensaje a las personas que la critican y buscan hacerla quedar mal.

Mediante su cuenta en Facebook publico lo siguiente: "Por qué siempre nos culpan a nosotras por el tipo de contenido que hacemos y qué por nosotros sus hijos están como están, más bien pónganse a cuidarlos y no les den el celular desde que nacen para que no los jod*an , traen hijos al mundo para arrumbarlos , aaaa pero que no sea el marido que quiere algo que hasta le van y le chup*an las patas jajajajaja y sus hijos que?".

 

Les recordó que ella es libre de dedicarse al contenido para adultos, debido a que la responsabilidad de supervisar lo que consumen niños y adolescentes recaen en los padres.

Asegura que las personas que optan por darle un móvil a sus hijos solo por mantenerlos entretenidos y no son capaces de tenerlos en revisión.



