Karely Ruiz alerta a sus admiradores al hablar de su salud mental:"Mi vida va sin rumbo"

Tijuana, Baja California.- Karely Ruiz preocupó a sus seguidores al informar que no se encontraba del todo bien en su estado emocional en sus redes sociales.

La joven de 22 años es una de las creadoras de contenido para la plataforma de Only Fans más queridas en la actualidad.

En las historias de instagram, Karely aseguró que estaba pasando por un momento difícil para ella, pero prometió saldría adelante:

Últimamente, mi vida va sin rumbo y no estoy haciendo muchas cosas productivas porque no me siento bien, pero ya decidí echarle ganas y no dejarme caer, así que agárrense que vengo más perra que nunca, las amo mamis y a mis novios”