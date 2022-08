Karely Ruiz: "Si ya pasé de moda, pues ni modo"

MÉXICO.- Karely Ruiz es conocida como la estrella de OnlyFans. Durante los últimos meses ha destacado por mostrar su cuerpo en diseños atrevidos, bikinis, vestidos entallados y disfraces.

Gracias a su contenido ha obtenido millones de fans, pero con la popularidad también ha venido la crítica. Sus ‘haters’ han cuestionado su figura, su vida amorosa y su actitud. Muchos afirman que “ha cambiado” y que ya está pasando de moda.

Te pude interesar: Karely Ruiz: Alumno adorna su calendario escolar con su foto y ella reacciona

Recientemente, a través de su cuenta de TikTok, la influencer decició enviar un mensaje contundente al respecto.

Que si ya cambié, sí, el dinero me cambió. Me hice unos cambios de look, y ya cambié, así que ya dejen de criticar, mejor pónganse a "jalar", hacer dinero. Nada más se la pasan criticando, que esto, que ya no es la misma, conózcanme en persona para que vean que todo lo que dicen en redes es falso", dijo.