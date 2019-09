Kanye podría retrasar el estreno de su nuevo álbum

LOS ÁNGELES, California.- Se suponía que el próximo álbum del Kanye West ‘Jesus Is King’ se lanzaría el viernes 27 de septiembre, sin embargo, según información de Variety, fuentes cercanas a la situación señalan que al parecer no será así.

El álbum se anunció inicialmente a finales de agosto de este año por un tweet de nada más ni nada menos que Kim Kardashian.

Con una publicación del título del álbum, la fecha de lanzamiento y la lista de canciones, subtituló la foto con un simple emoji de manos orando. Además, la mañana de este miércoles, la estrella de Keeping Up with the Kardashians tuiteó una publicación de un fanático sobre el lanzamiento del álbum en dos días.

Si bien ni Kanye ni Kim han anunciado nada contrario a la llegada del álbum, esta no sería la primera vez que la estrella retrasa un proyecto. De hecho, más o menos en la misma época del año pasado, Kanye anunció que su álbum Yandhi se lanzaría en septiembre, antes de cambiar la fecha a noviembre, para finalmente nunca lanzarlo.

Aún estaría por verse si tendremos nueva música de Kanye esta semana, pero este álbum marcaría una desviación de algunos de sus trabajos anteriores. Durante el último año, el músico recibió elogios por sus servicios dominicales. Estos servicios se convirtieron en eventos repletos de estrellas y sacaron a estrellas como Brad Pitt y Chance the Rapper. Incluso realizó un servicio de Pascua en Coachella.

Teniendo en cuenta el título del álbum y los nombres de las pistas como "God Is", Baptized "y" Sweet Jesus ", parece que este álbum puede tener muchos matices religiosos.