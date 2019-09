Kanye West no gusta que su hija use maquillaje a tan corta edad

LOS ÁNGELES, California.- Kim Kardashian asegura que Kanye West aún no está listo para ver a su pequeña, North West, usando maquillaje.

Durante una cena para el lanzamiento de KKW x WINNIE, de la colaboración con la modelo Winnie Harlow, celebrada en L'Avenue en Saks Fifth Avenue en Nueva York el jueves pasado, Kim explicó que se metió en un "problema" con Kanye por permitir que su hija de 6 años usara algunos productos de belleza.

"Creo que lo tenía, cambió todas las reglas", dijo Kim a E! Noticias. "La dejaría usar, ya sabes, ella tiene un poco de rojo para Navidad, le dejaría usar un labio rojo, o le dejaría hacer un estallido de algo. Le dejaría, si está usando un vestido negro, un labio negro”, agregó.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también reveló que su hermana Kylie Jenner le daría a North algunos de sus Kylie Cosmetic Lip Kits.

"Así que me metí en problemas por eso", compartió Kim. "Entonces, ya no habrá más maquillaje".

La modelo y la socialité se encuentran actualmente promocionando su kit, el cual pareció ser bien aceptado por sus seguidores.