Kanye West habría enfurecido tras enterarse que se darán detalles sobre su divorcio durante el reality familiar

ESTADOS UNIDOS.- Tras anunciarse que durante la última temporada de “Keeping Up Whit The Kardashians (KUWTK)” se hablaría sobre la separación y divorcio de Kim y Kanye West, el rapero habría enfurecido por la decisión, ya que no acostumbra a hacer públicos sus problemas.

De acuerdo a una publicación que realizó el portar US Weekly, Kanye está molesto porque sus problemas maritales se harían públicos en la última temporada del reality show que lanzó a la fama a su aún esposa y la familia de ésta, ya que se contaría con detalle algunas situaciones y él no está de acuerdo.

No le hace ninguna gracia, como es natural. Kim parece estar muy centrada en sus negocios y en su terapia psicológica individual. Ella parece tener las cosas muy claras y está en paz, pero no se puede decir lo mismo de Kanye", aseguró una fuente al medio estadounidense.

Lo que más preocuparía al rapero es perder credibilidad ante sus fans y seguidores, ya que KUWTK es uno de los programas más visto en Estados Unidos y en el mundo, pero lo cierto es que nadie ha desmentido o confirmado tal información.

Incluso, ni Kanye ni Kim Kardashian ha confirmado que se están divorciando, como se rumora fuertemente, ni mucho menos, las cosas que se dicen sobre el cantante, a quien se le señala de haber engañado a Kim con, por lo menos, un hombre.

De acuerdo a la información publicada en Internet, en junio de 2012, Kim y Kanye confirmaron públicamente que tenían una relación sentimental y durante la séptima temporada de KUWTK se televisó el proceso de su noviazgo.

El 22 de octubre de 2013, un día después del cumpleaños 33 de Kim, Kanye le propuso matrimonio a Kim y contrajeron matrimonio el 26 de mayo de 2014, un año después de que naciera su primera hija North West, siendo la mayor de sus tres hermanos: Saint West, Chicago West y Psalm West.

Durante el verano de 2020 comenzaron los rumores sobre la separación de Kim y Kanye y lo negaron públicamente, pero a finales de ese mismo año los rumores se acrecentaron y a principios de este año se dijo que la pareja se estaba divorciando.