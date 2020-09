Kanye West habla sobre sellos discográficos y cómo deberían ser

ESTADOS UNIDOS. Kanye West continúa dando de qué hablar debido a sus fuertes criticas hacia la industria musical, y es que luego de que metiera a un retrete uno de sus grammy’s, ahora ha hablado sobre una nueva visión de cómo deberían ser los acuerdos discográficos en la industria de la música. Sus pautas están muy a favor del artista y les hacen ganar dinero.

Es en Twitter donde el cantante ha dado a conocer sus propios términos y condiciones como ejecutivo de un sello discográfico, excepto que esto es lo que él cree que el negocio en su conjunto debería adoptar.

El rapero señala que los artistas poseerían automáticamente los derechos de autor de las canciones y grabaciones que produzcan para un sello en su mundo ideal, y que las arrendarían a empresas por un período máximo de solo un año.

También dice que el sello discográfico/editor no obtendría la mayor parte de las ganancias durante ese año y piensas que debería dividirse 80/20 a favor del artista.

El esposo de Kim Kardashian también cree que los artistas no deberían necesitar que nadie los represente mientras navegan por sus propios acuerdos; como él siente que si trabajas en música, debes entenderlo de arriba a abajo, sin ayuda. También quiere que los contratos se redacten en un inglés sencillo, no en palabras de abogados. Dice que se supone que los abogados facilitan las cosas y no complican el proceso.

Continúa diciendo que los artistas merecen participación en las empresas con las que se asocian, y sus canciones y licencias deberían servir como acciones de alguna manera. Kanye también quiere que los portales para artistas se conviertan en una ventanilla única para todo lo relacionado con regalías, ofertas, activos, canciones, etc.