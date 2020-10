Kanye West dice que su "llamado es ser el líder del mundo libre"

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West estuvo recientemente de invitado en el podcast de Joe Rogan donde habló sobre su trabajo como "pastor", los contratos de la industria de la música, su línea de moda y su "llamado a ser el líder del mundo libre”.

Como ya se le ha hecho costumbre, el famoso hizo referencia sobre la vez que le arrebató el micrófono a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards 2009.

"Es como si mi padre le arrebatara un micrófono de la mano a alguien que estaba mintiendo, como padre, como hijo, ahí", aseguró mientras reía.

Hablando ininterrumpidamente durante largos períodos y salpicando sus comentarios con menciones de sus amigos notables y referencias de la cultura pop desde "Tron" a "Maléfica" a "Los Increíbles", West continuó su tendencia a hacer una declaración provocativa y luego rápidamente pasar a una aparentemente tema no relacionado.

"No podría haber un mejor momento para poner a un visionario en la silla del capitán", dijo. “No estoy aquí para derribar a Trump ni a Biden, solo estoy aquí para expresar por qué Dios me ha llamado a tomar esta posición. Soy un gran líder porque escucho y soy empático. Creo en la paz mundial ".

Con respecto al negocio de la música, dijo: "No estoy en guerra con la industria de la música. Solo digo que tenemos que innovar. Cuando publiqué mis contratos, tenía diez contratos que seguían metiéndome en un laberinto y cosas que no necesitamos’’, mencionó, “Prince diría que no necesitamos la parte de distribución. Soy el tipo de persona que no intento eliminar el trabajo de nadie. Hay una forma en que ambas partes pueden ser felices. Estos acuerdos se pueden cambiar de manera que sean más justos".

El rapero también habló extensamente sobre su trabajo en la música religiosa.

"Me alejé de mi carrera musical durante un año para servir a Dios", dijo. "Cuando hice [sus sesiones de servicio dominical], dejé de rapear por completo porque no sabía cómo rapear ante Dios".

Rogan acusó a un "ellos" no especificado - presumiblemente profesionales médicos y miembros de la familia - de tratar de "matar al genio" poniendo a West bajo medicación. Le preguntó a West cómo se sentía la medicación.

“Destruyó mi confianza, me convirtió en un caparazón, me puso vidriosos los ojos, hizo que el mustang ya no se moviera”, respondió West. “Me dijeron que era bipolar y recuerdo haber estado en TMZ y decir que la esclavitud era una opción, y me medicaron por tener esa opinión y decirla en voz alta. Pero cuando puse esos contratos [de música], digo que fue una elección”, contó.