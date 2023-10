Kanye West declara que un accidente automovilístico le dejó 'síntomas de autismo'

HERMOSILLO, Sonora.- Se han divulgado mensajes entre Kanye West, el renombrado rapero estadounidense de 46 años, y Elon Musk, el influyente empresario que actualmente es propietario de X, antes conocida como Twitter.

En estos mensajes, West expresó lo siguiente:

¿Cuándo vamos a tener una conversación? No te debo nada. No tienes la obligación de comunicarte conmigo nuevamente. Pero si llegamos a hablar, la dinámica de nuestra relación debe cambiar. No padezco trastorno bipolar. Los síntomas de autismo que presento son resultado de mi accidente de coche.