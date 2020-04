Kanye West afirma que Kobe Bryant era la versión de Kanye West en el balocesto

LOS ÁNGELES, California.- Kanye West tuvo una entrevista con la revista ‘GQ’, la cual ha sido recién lanzada, donde explica por qué cree que él y Kobe Bryant eran uno mismo.

"Él era la versión de baloncesto de mí, y yo era la versión de rap de él, ¡y eso es un hecho!", afirma el cantante.

Como parte de la entrevista, Kanye acordó tomar fotos en una cancha de baloncesto y admitió que era terapéutico.

"Una cosa que pensé que era realmente sorprendente es que pudimos encontrar un ritmo con las fotografías hoy, incluso tan fuera de lugar como lo estaba con la pérdida de Kobe", dijo Kanye "Pudimos ir a la cancha y jugar a la pelota".

Kanye agregó que a menudo conduce en una calle cerca del lugar del accidente del helicóptero, y eso lo motiva a dominar la vida como lo hizo su amigo Kobe.

"No hay forma en la que yo no pueda ser tan determinado como Kobe cada vez que conduzco por esa calle. Es hora del juego. No hay movimiento que no podamos hacer, o que esperemos para hacer", comentó.

Cabe señalar que Kanye y Kobe fueron amigos cercanos durante años: entrenaron juntos, protagonizaron comerciales de Nike juntos y Kanye incluso estuvo en la cancha para el último partido de Kobe.

Ahora, Kanye dice que continúa atrayendo la motivación de Kobe, atacando desafíos en la vida y los negocios con esa marca registrada Mamba Mentality.

"Todos en nuestra vida ahora somos miembros de los Lakers en uno de los equipos de campeonato de Kobe. La forma en que Kobe diría que todos tenemos que unirnos y ganar este campeonato es la forma en que veo la vida ahora".