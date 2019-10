Kanye West admite adicción a la pornografía

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West estuvo de invitado con Zane Lowe en la Radio Beats 1 de Apple Music, donde declaró tener una adicción a la pornografía que comenzó cuando encontró una revista Playboy a la edad de cinco años.

‘'Para mí, Playboy fue mi puerta de entrada a la adicción a la pornografía. A mi papá le dejaron un Playboy a los cinco años y afectó a casi todas las elecciones que hice por el resto de mi vida’’, afirmó.

Asegura que intenta dejarlo pues sabe que está mal, sin embargo hay ocasiones que le parece difícil.

"Desde los cinco años hasta ahora, tener que dejar el hábito y simplemente se presenta a la intemperie como si estuviera bien y me levanto y digo:" No, no está bien", señala.

El famoso también tiene una adicción al sexo, que admitió que se produjo después de la muerte de su madre Donda en 2007.

‘'Es como si ese fuera un guión de la vida de una estrella de rock. Mi madre había fallecido un año antes y dije que algunas personas se ahogan en las drogas. Y me ahogué en mi adicción [al sexo] '’, asegura.

El esfuerzo de Kanye por ser puro incluso lo llevó a solicitar que aquellos que colaboraron en el próximo álbum Jesus Is King también hagan lo mismo.

'Hubo momentos en que le pedía a la gente que no tuviera relaciones sexuales prematrimoniales mientras trabajaban.

Kanye está actualmente casado con Kim Kardashian con quien tiene cuatro hijos: Psalm West, Saint West, North West y Chicago West.