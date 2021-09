Kany García y su esposa protagonizan la primera portada homosexual de ‘People en español’

MÉXICO.- La reconocida revista de espectáculos People en Español compartió la primera portada homosexual con los rostros de la cantante puertorriqueña Kany Garcia y su esposa Jocelyn Trochez, quienes dieron una exclusiva sobre su nuevo hogar en Miami y contaron cómo manejan su vida en pareja.

Y es que García está llamando la atención del público por su más reciente lanzamiento musical que es “DPM” (De Pxta Madre), con el cual iniciará su gira por Estados Unidos, y además resalta que tiene motivos de sobra para estar más feliz que nunca, pues su pareja y ella han demostrador tener amor incondicional.

“Como si ya no me están pasando cosas hermosas, hoy @peopleenespanol me regala esta hermosa portada con mi esposa @jybodyconcept. El amor siempre ha venido a salvarme de cualquier obscuridad”, escribió la cantan te en su publicación de instagram.

Sin embargo, hace tan solo unas horas que la intérprete de “Aunque sea un momento”, publicó una fotografía con Jocelyn Trochez y redactó sobre lo difícil que es vivir en una sociedad donde no aceptan del todo a las personas de la comunidad LGBTQ+. Incluso agradeció a la revista de espectáculos por otorgarle a la pareja la primera portada homosexual.

No tienen idea de lo que esto significa para cada niñ@ de nuestra comunidad, quienes muchas veces son señalad@s, discriminad@s y marginad@s. Hay que tener el cuero duro para aguantar señalamientos cargados de odio. Comento todo esto porque solo basta con leer tantos comentarios llenos de ese mismo odio bajo nuestra portada, para entender cuanto nos falta por aprender y visibilizar”, se lee en la descripción.

Sobre la exclusiva, la pareja dio una amplia entrevista donde contaron con detalle diferentes aspectos de su matrimonio y cómo fue que Kany García confesó su orientación sexual al público.