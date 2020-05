Kalimba se defiende de las críticas luego que buscara comprar un perro en vez de adoptar

Kalimba decidió cortar “de raíz” las críticas a las que fue sometido luego de preguntar si conocían algún criadero de perros de raza 'schnauzer'.

Luego de su publicación muchos se dedicaron a criticarlo y decir que no debería comprar perros sino adoptar.

"Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers", dijo el cantante.

Explicó que los dos últimos perros que tuvo fueron adoptados pero que lamentablemente le causaron problemas de salud en los pulmones y garganta. "tengo mis razones para querer comprar un perro".

Para terminar con los comentarios en contra el cantante les respondió: "Yo no les pregunté si ustedes opinaban que debía comprar o debía adoptar, pero ese punto en el que ya caen en el 'Por Dios, por qué compras, por qué fomentas' ¡ya cállense, de verdad, ya cállense', no estoy pidiendo su opinión, les estoy preguntando si conocen un criadero schnauzers o no, punto", resaltó el artista.

Con información de TV Notas.