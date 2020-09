Kalimba madura y busca regresar a su origen natural

Kalimba quiere dejar a un lado el "circo" que acostumbra a realizar la industria del entretenimiento y desea regresar a lo natural, que implica subirse a un escenario y cantar para conectar con el corazón de las personas.

"Gocé encontrar quien era yo hace 16 años, quien soy yo el día de hoy y descubrí que creo que la madurez de los seres humanos es regresar a lo natural de todas las áreas y creo que eso me pasó, yo sólo quería hacer música y subirme al escenario a disfrutar, a cantar y que el mundo se caiga, yo empecé a los 18 años con OV7, a los 23 ya estaba sacando mi disco de solista y ahora a los 38 años regresé a ese punto de sólo querer cantar", comentó durante una conferencia de prensa.

El cantante comentó que la vida le ha dado oportunidad de dedicarse a lo que más le apasiona, pero también estar del otro lado del negocio como productor de su propia disquera, por lo cual sabe y entiende todo lo que implica formar parte del entretenimiento. "Pasé por el punto de abrir mi disquera, trabajar la industria, aprender que es una industria, que crece a través de la economía, como cualquier empresa, que el arte queda en segundo plano, que con tu ego no puedes decir 'yo voy a cantar este género y la gente lo va a comprar', tienes que conocerte como artista y saber qué quieren de ti, saber hasta dónde estás dispuesto a ceder y qué quieres dar en el escenario", señaló.

Ahora el también integrante de OV7, se siente pleno y satisfecho con todo lo que ha realizado hasta el momento y es por eso que ha reflexionado en querer ser él mismo y cantar sin necesidad de tanta parafernalia. Es por esa razón que en el próximo 3 de octubre realizará un concierto acústico vía online desde el Pepsi Center, en donde hará un recorrido musical de su carrera artística.

"Este unplugged es natural, no va a tener todo lo que utilizamos para hacer este circo llamado 'la industria de la música o entretenimiento', entonces no hay fuego, no hay pantallas, veintiocho bailarinas, dos elefantes, tres camellos, algo del cielo, eso no va a pasar, seré solo yo mis músicos y el corazón de todos nosotros cantando juntos y eso a mí me hace regresar a ese punto de madurez", expresó.

Por otro lado, agradeció a sus padres por el apoyo que le han brindado durante toda su vida y enfatizó que su talento, así como su voz la quiere utilizar para ayudar a las personas y realizar varias actividades altruistas.

"Yo creo que mi talento no es mío, no me pertenece, se lo debo a Dios, no fue opción mía, nadie me preguntó, creo que lo decidieron por mí y si mi voz tiene un propósito tengo que buscar cual es y de ahí parte mi activismo y mi intención de ayudar a los demás, así que primero se lo debo a Dios y segundo a los padres que me dio, mi papá cuando era chiquito me dijo: 'si la música no se comparte, se guarda en un cajón’ entonces las primeras veces que compartí mi música fue con mi familia y empecé a descubrir que literal yo podía cambiar la tristeza de alguien en una sonrisa, con tan sólo cantándole y para mí ese es el verdadero propósito de mi voz cambiar corazones'", enfatizó.