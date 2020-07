Kalimba habla después de 10 años de su acusación de violación

Después de 10 años de vivir aquella acusasión de violacion, Kalimba decide hablar ante las cámaras del programa de Yordi Rosado para defenderse y aclarar todo sobre aquel caso.

En el 2010 el cantante se encontraba en pleno éxito al colocarse con sus sencillos en primer lugar durante semanas, pero fue a finales de año que aparece en su vida Daiana, joven que lo acusó de una violación.

Kalimba declaró que las cosas no habían sido como la joven lo dijo en aquel entonces, que se podía ver en las fotos que han sido publicadas que en ningún momento estaba interesado en interactuar con ellas.

Durante el programa el cantante confesó que había más pruebas para poder demostrar su inocencia como la de un video en un aeropuerto en donde se ve como Daiana se acerca a abrazarlo antes de que el se fuera; pero este video fue eliminado por el exprocurador Francisco Alor Quezada quien se encargó de amenzar y extorsionar a algunos de los presentes de aquella noche.

Apesar de toda esta polémica Kalimba logró superarlo, dejar atrás y perdonar a la joven por haberlo difamado públicamente.

Hay muchas cosas que sé de Daiana y que no voy a decir, por que le afectarian en su vida personal, de hecho cosas que me enteré que le habian pasado en su vida personal y me da mucha tristeza entiendo porqué estaba tan lastimada de corazon, es una persona que a su corta edad la ha pasado mal", expresó el cantante.