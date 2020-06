Kalimba explota ante críticas por comprar un perro en vez de adoptar

Kalimba fue duramente criticado por diversos internautas tras sus intenciones de comprar un perro, en lugar de adoptarlo, hecho que hizo explotar al integrante del grupo OV7.

Asegurando que en ocasiones anteriores adoptó a sus mascotas, el cantante manifestó su descontento con las personas que lo señalan, e incluso defendió su derecho a comprar mascotas si así lo desea.

Yo estoy a favor de adoptar y he adoptado varios perros… hay como 6 perros que me he traído de la calle... sí hoy tomó la decisión de comprar un perro porque es el que le hace bien a mi salud o porque es el que quiero comprar, nadie tiene el derecho de decirme cómo debo vivir mi vida y mucho menos satanizarme diciendo que por mi culpa hay dos millones de perros en la calle, perdón yo no puse esos dos millones de perros en la calle”, expresó.

Acto seguido, Kalimba agregó: “mis perros, los que he tenido, les he puesto casa y los que me he quedado lo he atendido hasta que se murieron, los he amado, los he cuidado y he estado para ellos”.

Por último, y cambiando a temas más agradables, Kalimba aseguró que los conciertos que realizaría junto a OV7 en meses pasados están en pausa, pues solo esperan a que pase la contingencia para llevarlos a cabo.