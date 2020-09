Kalimba asegura que fue él quien terminó su relación con Aislinn Derbez

MÉXICO.- Recientemente Kalimba estuvo de invitado en el canal de Youtube ‘’Pinky Premise’’ en donde hizo ciertas revelaciones a Melissa Galindo, entre ellas contó cómo fue que se dio la ruptura entre él y Aislinn Derbez.

El cantante señaló que después de varios años de una bonita relación, fue él quien decidió terminar con la hija de Eugenio Derbez, a quien describe como la musa de muchas de sus canciones.

“Anduve con Aislinn Derbez. Es preciosa y es muy linda persona. De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe. Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, ‘Guanabaya’ y ‘Huellas’”, expresó

El artista confesó que su separación se dio luego de que la actriz se fuera estudiar a Nueva York, lugar del que se quería regresar, sin terminar aún sus estudios, sólo para poder estar con él, situación que no le agradó al interprete.

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘voy a meter más materias, para ya regresarme y verte”, comentó Kalimba. “Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’; le dije: ‘no puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar”.

Pese a que ya han trascurrido muchos años desde que vivieron ese romance, el famoso comentó que le sigue guardando mucho cariño a la actriz.