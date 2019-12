Kalimba arma fiesta con todo y OV7

CIUDAD DE MÉXICO.- Kalimba llevó su Somos muchos Tour al Plaza Condesa, donde junto a invitados como Melissa Galindo, Kurt y Erik Rubín, entre otros, interpretaron canciones como "Sólo déjate amar", "La mujer perfecta" de Kurt, "Yellow" de Coldplay, "When I Was Your Man" de Bruno Mars, entre otras.



El artista tocó temas de su nuevo disco Somos muchos y venimos todos, y a ritmo de "Fiesta", "Eres" y "¿Dónde guardo el corazón?" animó a los fanáticos, quienes coreaban las canciones.



La sorpresa llegó tras escuchar la canción "La Bicicleta", junto a Melissa Galindo, cuando Kalimba dijo que "No se deben olvidar a los amigos en las fiestas" y los integrantes del grupo OV7, Mariana Ochoa, Ari Borovoy Óscar Schwebel, Lidia Ávila, M'balia Marichal y Érika Zaba salieron al escenario para cantar "Shabadabada", que fue coreada por el público.



Durante el clásico tema se escuchó "¡Hop América!, ¡Hop América!" y para terminar el grupo hizo un círculo donde se abrazaron.



Para finalizar, el cantante entonó temas icónicos, como "El Triste", interpretado originalmente por José José; "Duele" y "Tocando fondo", que dieron final al concierto del Negro como se hace llamar, quien lleva 15 años con su etapa de solista, además de superar situaciones difíciles como el pisar una cárcel por haber tenido relaciones con una menor de edad en 2010.