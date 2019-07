Kalimba aclara su relación con Melissa Galindo ¿son novios?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kalimba y Melissa Galindo llegaron juntos a la reapertura de un restaurante de la ciudad de México, por lo que los medios hicieron la pregunta de si estaban saliendo.

‘‘Estamos trabajando juntos, acabamos de empezar un proyecto, pronto vamos nosotros lanzar a meli desde la disquera que tengo venimos porque vamos a empezar un montón de cosas juntos y está padrísima es muy talentosa, además de que la quiero y la admiro desde que llegó al DF’’, mencionó Kalimba ante las cámaras de Ventaneando.

Además, el cantante agrega que Galindo trabajará con sus propias composiciones, pues asegura que es muy talentosa.

‘‘Ahorita estamos pensando más que Melisa escriba, la verdad es que es muy talentosa para escribir, para compone, para melodías’’.

Por otra parte, tras ser cuestionado al respecto, Kalimba dio su punto de vista sobre el caso de una fan que se quejó por su trato.

‘‘Me dolió un poquito porque la verdad es que, no puedo, y lo dije ese día, no prometo ni te puedo decir que todas las veces todo el tiempo he sido lindo con las personas que se me acercan pero porque soy humano no siempre estoy de buenas, pero si expliqué que el día al que ella se refería ni siquiera fue un error mío, ni siquiera fue cosa mía y no fue que estuviera de payaso, es que antes de subir al escenario yo necesito 40 minutos para concentrarme para calentar la voz, para estirarme, soy feliz dando autógrafos, soy feliz dándoles fotos a todas las personas que lo hacen en el momento y lugar adecuado pero ese no era ni el momento ni el lugar adecuado’’, señala.