Kalimba aclara porque ''dejó plantada'' a La Sonora Santanera

Hace algunos días se dio a conocer la noticia de que Kalimba habría cancelado de última hora un evento con La Sonora Santanera, provocando el disgusto de alguno que otro integrante del show, por lo que, al saber de la noticia, el cantante decidió dar su versión de los hechos a las camaras de Ventaneando.

“No llegué porque nunca me citaron, no llegué a un lugar a donde no tenía que llegar, eso nunca se cerró, no existió, la invitación salió unos días antes, pero nunca volvieron a llamar, no le estoy echando la culpa a ellos ni a nadie, ni siquiera tenía por qué decir que canción tenía que cantar. Me llamó la atención que dijeran que Kalimba los dejó plantados, pero es eso no habíamos acordado”, argumentó.