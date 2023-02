Kali Uchis condena el consumo de alcohol: "Extrae la esencia del alma"

ESTADOS UNIDOS.- Kali Uchis es una de las artistas del género urbano más queridas en la actualidad, con éxitos como "Telepatía" y "After the Storm" en su repertorio musical. Sin embargo, también es notable por curiosos puntos de vista que comparte de vez en cuando.

Esta vez, la intérprete de "See You Again" tomó su cuenta de Instagram para urgir a sus seguidores abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, pues "nos arrebata de nuestros seres más puros y nuestra buena alma".

Por favor, dejen de tomar alcohol !!! Hay consecuencias espirituales y nadie puede convencerme de lo contrario. La raíz de la palabra "Alcohol" viene del arábe "al-kuhl" que significa 'Cuerpo consumiendo espiritu'", escribió la cantante.

"En la alquimia, el alcohol es usado para extraer la esencia del alma de una identidad. Es por esto que emplea en la creación de aceites esenciales y procedimientos de esterilización", continuó.

Al consumirlo en nuestros cuerpos, extrae la misma esencia de nuestras almas, permitiendo que el cuerpo sea susceptible a bajas frecuencias e incluso energías demoniacas".

Por último, Uchis afirmó que "por eso es legal, ellos quieren que todos ustedes se vuelvan alcohólicos".

A pesar de que sus declaraciones tienen cierta veracidad desde la perspectiva de un alquimista, también es cierto que la cantante tiende a jugar mucho con sus seguidores, por lo que no es descabellado pensar que todo esto es una broma. Sin embargo, sí dejó a más de uno de ellos pensando.