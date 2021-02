Kaley Cuoco: La importancia de pasar página y su éxito tras el "Big Bang Theory"

ESTADOS UNIDOS.- No es nueva en la industria, todos sabemos (en mayor o menor medida) quién es Kaley Cuoco. La ingenua, histriónica y tierna "Penny" de "Big Bang Theory", un papel que interpretó durante más de una década y que fue su gran salto a la fama.

Considerada como una de las series más famosas de su generación uno podría esperar que su participación hubiera supuesto una entrada con el pie derecho a Hollywood. Pero los expertos no lo han considera de esta manera.

Y quizás lo fue en algún sentido, pero no desde el punto de vista de la crítica o de las galas de premios, porque nunca fue considerada para llevarse ninguno de los grandes galardones que se otorgan en televisión, solamente aquellos que votan los fans. Hasta ahora.

La serie cómica protagonizada por Jim Parsons y Johnny Galecki emitió su última escena en 2019 tras casi 300 capítulos, y Kaley rápidamente anunció su nuevo proyecto para televisión: a parte de una serie animada de la supervillana de DC Comics Harley Quinn, estaría al frente de The Flight Attendant, que se vería en HBO.

Se estrenó en noviembre y, con ocho episodios de thriller y "dramedia" (esa mezcla entre la comedia y el drama que tanto triunfó con "Orange is the new black"), cuenta la historia de Cassandra, una azafata que se despierta en su habitación con resaca y... un cadáver.

Con miedo de llamar a la policía, continúa su mañana como si nada hubiera pasado, uniéndose a las otras azafatas y pilotos que viajan al aeropuerto. En Nueva York, se encuentra con agentes del FBI que la interrogan sobre su reciente escala en Bangkok, pero ella no puede creer que sea la asesina.

Y ¡boom! Solo unos meses más tarde llega la temporada de premios y tanto los Globos de Oro como el Sindicato de Actores deciden señalar su trabajo. Ambas siguen calificando la ficción como una comedia, así que no ha sido un cambio de registro lo que ha conseguido que Kaley se hiciera con la atención de los jurados.

Simplemente, como única protagonista y productora ejecutiva, teniendo control casi total sobre el producto final que llegó a la audiencia, la actriz ha conseguido brillar y ha encontrado su lugar en Hollywood, que por fin le ofrece el reconocimiento que se merece.

Ella misma ha comentado lo que puede ser la causa de su éxito, y es que no sintió la presión "para salir de la sombra" de Big Bang Theory. "Nunca pensé 'Oh Dios mío, tengo que encontrar algo mayor y mejor'", ha comentado en una entrevista con el LA Times.

Kaley sabía lo que significaría la serie para la televisión, pero también para su carrera: "Nunca iba a encontrar nada, en mi opinión, como esta sitcom de 12 años, tanta experiencia, tanto dinero, tanta atención. Sabía que eso tenía su lugar, así que me liberó para no compararlo con nada".

Se trataba de un nuevo comienzo para la intérprete de El gurú de las bodas, y tanto es así que en la nominación de los Globos de Oro fue calificada como una recién llegada a la industria. "Me reí", admite la actriz de 35 años en una entrevista con Variety. "Llevo aquí 30 años", responde, y tiene razón, porque su carrera comenzó a principios de los noventa, con pequeños papeles en televisión y cine.

The Flight Attendant fue presentada como una miniserie, por lo que no se esperaba que hubiera más episodios, pero su éxito ha sido tal que HBO ha decidido renovarla y se espera una segunda temporada próximamente (ya que ya están rodando).

Por suerte, el giro del octavo episodio da espacio para maniobrar y deja también con ganas de más a los seguidores, entre los que estaba Chuck Lorre, creador de The Big Bang Theory.

Si alguien confiaba en la actriz era él, pero admitió haber tenido dudas de si sabría o no "separar a Penny de Kaley", algo que no sabemos si le pasó con Jim Parsons y todas sus interpretaciones en películas oscarizadas como Figuras Ocultas o cambios totales de registro como Los chicos de la banda.