Kaitlynn Carter habla sobre los estragos que dejó su relación con Miley Cyrus

La bloguera estadounidense Kaitlynn Carter, reconocida por ser expareja de la cantante Miley Cyrus y del modelo Brody Jenner, compartió con sus seguidores, las consecuencias negativas que dejó en su vida, la relación que mantuvo con la cantante.

Miley, quien se divorció del actor australiano Liam Hemsworth en agosto del año pasado, y cuya la ruptura precedió de imágenes filtradas, en las que la famosa de 27 años aparece besándose con su, en ese entonces mejor amiga, Kaitlynn Carter, con quien más tarde comenzó una relación, que terminó poco tiempo después.

Recientemente Kaitlynn compartió con sus seguidores, anécdotas acerca de los estragos que dejó la intérprete de Party In The U.S.A en su vida, durante una transmisión en línea a través de una red social, en la que charló en vivo con la actriz Whitney Port.

Lo que me pasó fue que, después de que Miley y yo nos separamos, pensé 'bueno, mi vida va a volver a la normalidad de cuando estaba soltera', no esperaba que a nadie le importara, no tenía planes, no pensaba en nada”, explicó Carter.

Por ejemplo, estaba enfrentándome a mucho emocionalmente en ese momento, obviamente, y no iba a ningún lado, me quedaba en casa", explicó la bloguera, sin embargo, la actriz superó el rompimiento y decidió salir de casa, según contó en la transmisión, desde su cuenta de Instagram.

“Un paparazzi me fotografió y yo no sabía que nada de esto iba a pasar, estaba acostumbrada por cuando estaba con Brody o cuando estaba con ella, pero no cuando estoy yo sola, mi mente da vueltas", dijo.

“La narración de la nota, no era la situación real y eso fue una llamada de atención para mí, pero ahora lo que la gente diga de mí, no me importa, pero yo nunca quise exponerme de esa manera”, dijo para concluir.

Actualmente, Miley Cyrus mantiene una relación con el cantante y actor australiano Cody Simpson, mientras que Kaitlynn continúa forjando su oficio como bloguera e influencer, según expone a través de redes sociales.