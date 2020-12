Kabah te invita a celebrar la Navidad

HERMOSILLO.- Kabah está listo para traer la alegría navideña a todos sus seguidores con un concierto que realizarán el próximo 25 de diciembre en Sala Estelar, donde tendrán de invitadas a JNS.

René Ortiz y Apio Quijano adelantaron en exclusiva para este medio algunos detalles de este show que se transmitirá vía streaming para todo el mundo.

“La verdad es que no sentimos muy afortunados de que todo lo que ha estado sucediendo y tener la oportunidad de pisar un escenario, aunque sea para streaming, eso nos vuelve locos de la felicidad y más en una temporada importante para nosotros”, dijo Apio Quijano.

“Va a ser un show muy completo, son muchas canciones, van a ser las que siempre les han gustado escuchar, pero también hay varios villancicos navideños, que nunca las habíamos cantado antes, que tienen unos arreglos diferentes y además, el escenario, el vestuario, hay cosas muy divertidas”, continuó René Ortiz.

Libró el Covid, pero sigue en recuperación

Apio agradeció que el Covid-19 le permitirá estar en el concierto, sin embargo, no como a él le gustaría, pues a pesar de que podrá cantar, dijo que tendrá que hacer varias pausas entre canción y canción, debido a que aun resiente las secuelas de la enfermedad.

“Por esta situación que ya conocen, no podré estar completamente en le show. Si voy a estar, voy a bailar muchas canciones, pero de pronto me tendré que desaparecer porque obviamente no estoy al 100%, sigo con las secuelas, el cansancio, la falta de oxígeno, la tos, y no puedo estar todo el show porque es muy cansado, donde es demasiada energía y ahorita no la tengo”, comentó Apio.

El regalo más raro de Navidad

A los integrantes de Kabah les encanta la Navidad, por lo que procuran hacer una fiesta previa para festejarla. Aunque este año no fue posible por la pandemia mundial del coronavirus, Apio recordó con gracia cuál fue el regalo más raro que ha dado en estas fechas, y fue precisamente a su compañero René.

“Somos muy creativos con las Navidades. Yo me acuerdo que (regalé) un look espeluznante, con un regalo malo y uno bueno, un outfit fatal -risa- Era como un mini saquito con pantalón bombacito, dos piezas -ríe- estaba horrible, pero hoy en día vemos peores cosas”, agregó.

“A mí María José me dio una maceta que pintó en dorado, le puso piedras y una cosa terrorífica”, finalizó.