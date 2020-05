Justin Theroux pide prisión para su vecino problemático

ESTADOS UNIDOS.- Cuando se trata de vecinos problemáticos ni los famosos se salvan, tal es el caso de Justin Theroux quien tiene que lidiar con ello durante esta cuarentena.

Según información de TMZ, el actor afirma que el tipo ha estado amenazando con abuso doméstico a su anciana esposa.

Los documentos legales presentados por el actor buscan castigo civil o penal para su vecino de Nueva York, Norman Resnicow, porque alega que sus arrebatos llenos de ira violan una orden de restricción establecida como parte de su litigio en curso.

Justin afirma que Resnicow tiene prohibido acosar o intimidar a posibles testigos en el caso, incluidos otros residentes del edificio, esto incluye a su esposa de 71 años.

Theroux afirma haber escuchado a Resnicow amenazándola en varias ocasiones desde que el gobernador Cuomo emitió una orden de quedarse en casa en marzo.

Justin registró un incidente en el que se escucha a Resnicow llamar "mujer estúpida", entre otros adjetivos, a su mujer, por lo que temía por su seguridad y llamaron a la policía.

Aproximadamente un mes después, el 30 de abril, hubo otro supuesto incidente que llevó a Theroux a llamar a la policía pero él dice que Resnicow fingió no estar en casa cuando llegaron.

Luego, en la noche del 3 de mayo, Justin afirma haber escuchado un fuerte ataque verbal de Resnicow contra su esposa y comenzó a grabar. Según el audio, Resnicow está enojado porque su esposa quiere salir y le dice ... "No, no, porque te romperé los dientes. No, siéntate en tu maldito asiento "Siéntate en tu maldito asiento y mira el espectáculo".

Theroux dice que volvió a llamar al 911 y llegó la policía, pero no sabe el resultado de su encuentro con los Resnicows.

Justin afirma que otros residentes en el edificio han presentado declaraciones juradas diciendo que estos incidentes pueden ser traumáticos, y Justin dice que los estallidos le causaron "ansiedad que continúa mucho después de que los incidentes hayan terminado".

El famoso pide a la corte que imponga una multa o prisión. Cabe señalar que la desagradable lucha entre los 2 vecinos ha durado 3 años.