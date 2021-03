Justin Bieber se pronuncia contra la injusticia en su nuevo álbum "Justice" y lo acusan de plagio

CIUDAD DE MÉXICO.– Justin Bieber lanzó su nuevo álbum “Justice” el 19 de marzo, un proyecto en el que estuvo trabajando silenciosamente durante la pandemia y con el que busca “curar a la humanidad y luchar por la injusticia” asegura el cantante.

A solo unas horas de su lanzamiento, la producción alcanzó el puesto número 1 en ventas en Estados Unidos.

“Mi nombre tiene la misma raíz que la palabra “Justice”, pero he titulado al disco así porque en esta época de tanto sufrimiento, la lucha por la justicia y la verdad es un deber” dijo el artista canadiense.

El álbum contiene las canciones “Holy”, la cual es una colaboración con Chace The Rapper, “Anyone”, “Lonely” y “Hold on” que combinados han obtenido dos mil millones de streams en todo el mundo.

Lo irónico de la situación es que fue acusado de plagio por el dúo francés Justice. De acuerdo con una entrevista hecha por Rolling Stone, los artistas franceses aseguran que Bieber copió el logotipo que ellos han usado a lo largo de su carrera, la cual se compone por más de 15 años, e incluso lo acusan de haberse puesto en contacto con Mr. So Me, el artista que lo diseñó.

El uso que le estás dando a la marca es ilegal. No has recibido permiso de Justice para utilizarlo” asegura la agrupación en su comunicado oficial.

Los artistas comentaron que el equipo de Bieber se contactó con el suyo el año pasado, pidiendo información sobre el diseñador del logo. Aparte de no llegar a un acuerdo con Mr. So Me, aseguran que el canadiense nunca especificó cuáles eran sus planes con el logotipo.

Ante esta situación, el dúo francés se prepara para tomar acciones legales en contra del equipo de Bieber, quien ha negado las acusaciones.