Justin Bieber llega a la cima de la lista de álbumes con "Changes"

ESTADOS UNIDOS.- Justin Bieber llega a la cima de la lista de álbumes de Rolling Stone con "Changes", su primer álbum en más de cuatro años.

Según información de Variety, el nuevo set se inclinó con 232,700 unidades de álbum. Los nuevos lanzamientos contaron para cuatro de los 10 mejores álbumes de la semana, con A Boogie wit da Hoodie y Tame Impala en segundo y tercer lugar, y Monsta X de Corea del Sur entrando en el número 7.

En la lista de canciones de Rolling Stone, "The Box" de Roddy Ricch permaneció en el número 1 por octava semana, con 35,5 millones de transmisiones de canciones. El debut más alto en la lista fue el tema de James Bond de Billie Eilish, "No Time to Die", en el n. ° 4.

Para el álbum "Changes" de Bieber, el total de 232,700 unidades incluyó 128,800 ventas de álbumes tradicionales, 42,500 ventas de canciones individuales y 122 millones de transmisiones totales. Rolling Stone informó que los paquetes de boletos y mercadería contribuyeron al total de ventas del álbum.

El álbum anterior de Bieber, "Purpose", salió en noviembre de 2015 y se informó que debutó con más de 600,000 unidades de álbum, más de medio millón de las cuales vendieron en ventas de álbumes tradicionales, todavía una de las primeras semanas más grandes para un álbum de esta década.