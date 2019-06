¿Justin Bieber le dedica canción a Selena Gomez?

Hace un par de días, Chris Brown dio a conocer un nuevo tema en el que cuenta con la colaboración de Justin Bieber, y aunque la canción es de Brown, fue Justin Bieber quien acaparó toda la atención.

Todo se debe al tema central de la canción, pues a juzgar por la letra, trata sobre seguir adelante después de una relación fallida.

“Puedo estar en tu cabeza pero no te preocupes por mí, no. Mi corazón vuelve a estar entero, no me falta un latido, no. No estoy perdiendo el sueño, no. No te lo tomes de manera personal pero ahora no te puedo contestar. Estoy distante porque no quiero que me encuentres ahora. No dejo que los fantasmas de nuestro pasado influyan en mi futuro. Estoy libreado. La energía es cíclica, siempre vuelve. Recíprocamente. Ya no tengo más lágrimas. No busques más empatía de mí en los próximos años. Oh no, no necesito tu compasión”, canta Justin en la canción.

El joven cantante hizo una publicación en su Instagram para promover el tema, pero lo sospechoso estuvo en lo que escribió al pie del vide.

‘‘#DONTCHECKONME de @chrisbrownofficial y yo ahora. Tuve algunas cosas que decir’’.

Pareciera que está avisando sobre un mensaje que quiere hacer llegar, al menos así lo señalan sus propios seguidores, quienes le criticaron el hecho de seguir cantando para Selena en lugar de su esposa.