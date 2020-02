Justin Bieber habló sobre cómo se sintió herido por su relación con Selena Gomez

ESTADOS UNIDOS.- Justin Bieber mantuvo una entrevista recientemente con Zane Lowe de Apple Music, en donde el cantante habló sobre lo "herido’’ que estaba por su ruptura con Selena Gomez.

Justin explicó que se sentía ‘‘lastimado’’ debido a la culpa que sentía por el hecho de que su relación no funcionara con su ex pareja.

"Creo que me lastimé por mi relación anterior", dijo. “Creo que todavía estaba lidiando con mucha falta de perdón y todo ese tipo de cosas. Para ser honesto, no creo que supiera con lo que realmente estaba luchando en ese momento. No creo que supiera que estaba lidiando con la falta de perdón”.

Él continuó: “Antes de eso, en mi relación anterior, me fui y me volví loco y volví loco, solo estaba siendo imprudente. Esta vez me tomé el tiempo para construirme y concentrarme en mí, y tratar de tomar las decisiones correctas y todo ese tipo de cosas. Y sí, mejoré”.

Aunque Justin no estaba listo para una nueva relación, su mentalidad cambió cuando se dio cuenta de la increíble pareja que tenía con Hailey.

"Me estoy volviendo loco casado ahora. Tengo la mejor esposa del mundo. Ella me apoya tanto. Estoy realmente honrado de ser su esposo”, asegura el famoso.

Justin y Hailey se casaron en una boda en el tribunal en septiembre de 2018. Los dos se casaron en una ceremonia formal frente a amigos famosos como Kylie y Kendall Jenner y Jaden Smith un año después. Tan feliz que funcionó, Justin y Hails.