Justin Bieber habla sobre el consumo de drogas en el pasado

ESTADOS UNIDOS.- El cantante estrenó una nueva serie documental en YouTube titulada "Justin Bieber: Seasons", que se centra en su vida, carrera, música y esposa.

En la serie, Justin aborda el consumo de drogas en el pasado, incluida la primera vez que fumó marihuana.

La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué… y luego me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y luego comencé a fumar hierba por un tiempo", confesó.