Justin Bieber habla de su deseo de convertirse en padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Bieber sigue gritando a los cuatro vientos su amor por Hailey Baldwin, y luego de que este fin de semana se publicaran en la red decenas de tuits con información y fotos documentando los problemas entre Justin y Selena, ocasionadas aparéntenme por las infidelidades del cantante, ahora el canadiense decidió hablar de su deseo de convertirse en padre.

Junto a una imagen en la que Justin y Hailey pasean por Disneyworld, y no sin antes destacar su amor por su esposa, el intérprete de Sorry expresó: “Amo las citas de amor contigo bebé... algún día será cita de padre e hija ... no insinuó nada pronto, no tengo prisa. ¡Solo quiero disfrutar de ti por un tiempo!”.

Cabe descargar que, aunque hace algunos corrió el rumor de un posible embarazado de Hailey Bieber, sobre todo porque Justin decidió jugar una broma a sus seguidores, es de esta manera como el artista deja en claro que por ahora solo desea disfrutar de su matrimonio.