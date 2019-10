Justin Bieber habla de Taylor con los paparazzis

ESTADOS UNIDOS.- La relación entre Justin Bieber y Taylor Swift siempre ha mantenido cierta polémica debido a los señalamientos que hizo la cantante en contra de Justin al asegurar que le ha hecho bullying.

Ahora trascendieron unas imágenes en las que paparazzi le cuestionan a la estrella del pop si "todo está bien" entre él y Swift, a lo que él respodió: "Siempre hemos estado bien". "El drama de otras personas no es mi drama", agregó Bieber antes de irse.

Probablemente se esté refiriendo al "drama" entre su manager, Scooter Braun y Swift, quien en junio dijo públicamente que no se le dio la oportunidad de comprar sus grabaciones maestras antes de que la compañía de Braun adquiriera su antiguo sello discográfico y su biblioteca de música.

En una declaración pública, la estrella dijo que estaba "triste" y "asqueada" por la situación y acusó a Braun de "acoso incesante y manipulador ... durante años".

La artista también citó una publicación de Instagram de Bieber en 2016 que le mostró FaceTiming con Braun y Kanye West. "Taylor, rápido, qué pasa", según los informes, se lee en la leyenda eliminada.

En respuesta, Bieber se disculpó por la publicación, que calificó de "desagradable" e "insensible", y salió en defensa de Braun. "Scooter te ha respaldado desde los días en que gentilmente me dejaste abrir para ti", dijo en una larga declaración en Instagram. "A medida que han pasado los años, no nos hemos cruzado en camino y hemos llegado a comunicar nuestras diferencias, heridas o frustraciones. Por lo tanto, llevarlo a las redes sociales y hacer que la gente odie en el scooter no es justo", señaló el cantante.