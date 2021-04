Justin Bieber es señalado en redes de apropiación cultural

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante canadiense Justin Bieber, de 27 años de edad, fue criticado en redes sociales al publicar fotografías suyas usando rastas en el cabello, lo que provocó la ira de muchos usuarios que lo señalaron de apropiarse la cultura afroamericana.

Fue el lunes pasado que el intérprete de “Peaches” posteó algunas imágenes en su cuenta de Instagram, en donde aparece con nuevo cambio de imagen: Usando rastas en el cabello, lo que no simpatizó a muchos de sus seguidores.

Como muchas otras celebridades, Bieber también fue atacado por los usuarios de Instagram al señalarlo de querer ofender una cultura a la cual no pertenece, como la afroamericana y le exigieron que no debiera de usar rastas porque no pertenecía a esas raíces.

De acuerdo a algunas publicaciones, las rastas estás relacionadas con la cultura afro y rastafari, donde este estilo de peinado está ligado a un manifiesto espirtual, que tiene que ver con el despojo material o político.

También tiene relación como una muestra de rebeldía contra el sistema, aunque conforme pasó el tiempo se llegó a poner de moda, pero los verdaderos creyentes aún se siguen sintiendo ofendidos por quienes las usan por traer un look distinto y lo sienten ofensivo; más aún si no pertenecen a estas comunidades.

Por favor, edúcate sobre apropiación cultural… no deberías tener rastas”, escribió una de sus seguidoras, quien exigió al artista a respetar la cultura afroamericana.

Mientras que otro usuario le escribió: “No solo es ofensivo, también es extremadamente feo”.

Pero hubo personas que defendieron al esposo de la supermodelo Hailey Baldwin, ya que consideran que sólo es un estilo de peinado.



“Esto no tiene nada que ver con la apropiación cultural. Es como decir que un negro no puede comer pizza porque es de Italia. Deja que este hombre tenga su peinado”, opinó.

En 2020, Justin se pronunció a favor del movimiento “Black Lives Matter” y destacó que gran parte de su estilo de vida está influenciado por la cultura afroamericana, así que se sentía orgulloso de ello.

“Mi estilo, desde cómo canto a cómo actúo o visto, estuvo influenciado por la cultura negra. Estoy comprometido a usar mis redes para aprender y hablar sobre la injusticia racial y la opresión sistémica”, apuntó.