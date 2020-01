Justin Bieber defiende sus muestras de amor hacia Hailey Baldwin

Justin Bieber compartió un momento muy romántico con sus seguidores, pues a través de su cuenta de Instagram, el cantante decidió enviarle un amoroso mensaje a su esposa Hailey Baldwin.

Junto a una imagen que dice: “Amo a mi esposa”, el intérprete de “Sorry”, explicó el motivo que lo orilló a realizar esta dedicatoria en la red social.

El cantante dedicó un tierno mensaje, donde asegura que no necesita un motivo específico para elogiar a su pareja.

“No publico esto para probar nada, ni para tratar de hacer que la gente crea que amo a mi esposa. Simplemente creo que se trata de algo honroso reconocer, públicamente, a tu pareja. Es como si todos estuviéramos de acuerdo con reconocer un logro o premio, pero piensan que tiene que haber algo turbio al decir algo públicamente sobre la persona que amas. No tengo nada que demostrar al decir que amo a mi esposa. ¡Solo creo que hay poder en poner a tu esposa en un pedestal! Me gusta hacer que mi esposa se sienta especial y valorada, he hecho muchas cosas geniales, pero no creo que nada se parezca tanto a eso”, detalló.

Tras el reciente lanzamiento de su sencillo “Yummy”, Bieber también ha dado de qué hablar al darse a conocer que lo corrieron de un reconocido gimnasio en Los Ángeles debido a que Taylor Swift llegaría a entrenar sola.