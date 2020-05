Justin Bieber da a conocer su nuevo reality show a lado de Hailey

LOS ÁNGELES, California.- Justin y Hailey Bieber tendrán su propio reality show en Facebook Watch, así lo anunció la pareja en la cuenta oficial de Instagram del cantante.

En "The Biebers on Watch" la pareja mostrará a sus fanáticos lo que es vivir al estilo de ‘‘los Biebers’’ a través de una serie de conversaciones y lugares de reunión con amigos y familiares.

Será este lunes 4 de mayo a las 9 a.m., hora del Pacífico, que se estrene exclusivamente en Facebook Watch. Los episodios se podrán encontrar en facebook.com/watch y en la página de Facebook de Justin Bieber (facebook.com/justinbieber).

La serie de 12 episodios se está filmando con cámaras GoPro ubicadas alrededor de la casa de los Biebers cerca de Toronto y también incluye segmentos de video capturados por la pareja. "Biebers on Watch" se extenderá durante tres semanas: los nuevos episodios grabados de "The Biebers on Watch" estarán disponibles semanalmente en Facebook Watch (los lunes, miércoles y viernes), con una sesión de Facebook Live los viernes.

La serie de realidad "The Biebers on Watch" se produce después de que las docuseries originales de YouTube "Justin Bieber: Seasons" salieran a principios de este año, centradas en la realización de "Changes", su primer álbum nuevo en más de cuatro años. El programa estableció un récord como el original de YouTube más visto en su primera semana de lanzamiento.