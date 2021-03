Justin Bieber asegura que no usa teléfono inteligente

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del hostigamiento que Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin han vivido en los últimos meses por parte de algunos haters que critican su relación y la comparan con la que tenía anteriormente con Selena Gómez, el cantante tomó medidas radicales.

En una entrevista que el intérprete canadiense le otorgó a la revista Billboard y que fue retomada por el Daily Mail, aseguró que decidió imponer límites en su interacción social, a su dinámica de trabajo y a su exposición al eterno debate público dejando de usar los smartphones.

El cantante, de 27 años de edad, reveló a la revista que adoptó una peculiar forma de vida con el objetivo de estar menos estresado y desde hace varios meses ya no usa teléfonos inteligentes.

Dicha confesión sorprendió bastante a sus seguidores, ya que sus redes sociales está bastante activas, lo que puede significar que él no las esté manejando personalmente y causa decepción en algunos.

Bieber aclaró que no está del todo alejado de la tecnología, ya que utiliza un iPad para comunicarse con su equipo de trabajo, pero la utiliza sólo lo necesario.

Definitivamente he aprendido a imponer límites, y siento que no le debo nada a nadie en este sentido. Todo ello me ha ayudado a aprender a decir que no y a mantenerme firme en mis decisiones", declaró.