Justin Bieber acepta el daño que provocó en sus relaciones, ¿incluirá eso a Selena?

LOS ÁNGELES, california.- Justin Bieber parece haber tenido un fin de semana reflexivo, y es que el cantante de 25 años publicó un escrito en su cuenta de Instagram en la que habló de su comportamiento y de cómo le afectó la fama en su vida.

"Comencé a consumir drogas bastante pesadas a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante de todos los que me amaban, y me escondía detrás, una concha de una persona que tenía convertido. Sentí que nunca podría cambiarlo", ¿Se referirá a caso a su relación con Selena Gomez?

El cantante continúa señalando lo difícil que ha sido tomar las riendas de su camino y lo mucho que le ha costado.

"Me ha llevado años recuperarme de todas estas terribles decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar los hábitos de relación. Afortunadamente, Dios me bendijo con personas extraordinarias que me aman por mí".

No perdió la oportunidad de agregar la gran experiencia que está viviendo con su matrimonio.

"¡¡Ahora estoy navegando en la mejor temporada de mi vida 'MATRIMONIO' !! Lo cual es [una] increíble y nueva responsabilidad. Aprendes paciencia, confianza, compromiso, amabilidad, humildad y todo lo que parece ser un buen hombre."

Profundizó sobre el Justin que era hace seis años, afirmando que era solamente un adolescente que se hizo famoso de la noche a la mañana, haciendo referencia a que quiso comerse al mundo en un día, hecho que le resultó muy mal.

"Tenía 18 años sin habilidades en el mundo real, con millones de dólares y acceso a lo que quisiera. Este es un concepto muy aterrador para cualquiera. A los 20 años tomé todas las malas decisiones que pudiste haber pensado y pasé de una de las ¡La gente más amada y adorada del mundo, hasta la persona más ridiculizada, juzgada y odiada del mundo! " el compartió. "Estar en el escenario de acuerdo con los estudios es una fiebre de dopamina más grande que casi cualquier otra actividad... por lo que estos altibajos masivos por sí solos son muy difíciles de manejar. Se nota que muchas bandas de gira y personas terminan teniendo una fase de abuso de drogas y creo que se debe a no poder manejar los enormes altibajos que conlleva ser un artista”.

"Todo esto para decir, incluso cuando las probabilidades están en contra de que sigas luchando. Jesús te ama ..." compartió. "SEA AMABLE HOY. SEA Audaz HOY Y AME A LAS PERSONAS HOY NO POR SUS NORMAS, SINO POR DIOS PERFECTO AMOR INFLAMABLE", termina el cantante.