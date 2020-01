Jungkook, de BTS, dedica canción favorita a su papá; muestra su confianza a la "Army"

SEÚL, Corea del SUR.- Ni durmiendo, Jungkook, vocalista de la banda de K-Pop BTS, deja a sus seguidores sin cosas que pensar sobre él.

Recientemente el artista subió un video probando toda clase de helados pero por la tarde dejó en evidencia la plena confianza que le tiene a "La Army".

Y es que para Jungkook, su padre es todo para él. Su papá tiene como canción favorita "Perhaps that was love" y el miembro de BTS no descansó hasta obsequiarle un cover de la misma pieza musical.

ustedes se dieron cuenta la confianza que nos tiene jungkook que subió un cover de él cantando la canción favorita de su papá? no es una simple canción, jungkook nos quiso compartir algo que tiene mucho significado para su papá y su papá es todo para él pic.twitter.com/LdReTsoBKN — martina (@s0ftaetae) January 14, 2020

Siendo la música el ámbito con el que ha tenido tanto impacto, Jungkook no quiso desaprovechar la oportunidad de interpretar la canción favorita de su padre y de paso poner la piel chinita a los fieles seguidores de BTS.