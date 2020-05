Jungkook da negativo a covid-19; ofrece disculpas por romper las reglas sanitarias

Hace unas semanas Jungkook, integrante de BTS, fue señalado y criticado por haber visitado Itaewon, un lugar de Seúl, donde se registró un repunte de nuevos casos de coronavirus.

Ahora la agencia ‘Big Hit Entertainment’, después de tanto acoso con cuestionamientos al respecto por parte de la prensa, ha ofrecido un comunicado donde confirma dicha visita.

‘‘Es cierto que Jungkook visitó Itaewon. Sin embargo, durante su visita él no fue a los lugares en dónde se produjeron los problemas de casos confirmados y su visita fue aproximadamente una semana antes del primer caso en Itaewon. Además, dado que él tomó las medidas apropiadas, incluida la realización de pruebas voluntarias de conformidad con los requisitos del gobierno, decidimos que no era apropiado revelar la vida privada del artista al público'', se lee al inicio del comunicado.

No obstante, la agencia señaló que no había excusas para no reconocer la seriedad del distanciamiento social y priorizar la privacidad del artista. Por lo que ofrecieron disculpas y una explicación a todos sus seguidores.

‘‘Jungkook visitó el restaurante y el bar con sus amigos la noche del 25 de abril. Luego, no tuvo tos ni fiebre, y sus resultados fueron negativos. También, el propio artista, lamenta profundamente que no haya seguido seriamente las medidas de distanciamiento social’’, señaló.

Al finalizar, Big Hit Entertainment afirmó está haciendo todo lo posible para seguir las medidas de prevención de covid-19, como el distanciamiento social, y que trabajarán más duro para que eso no vuelva a suceder.