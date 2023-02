Julión Álvarez, solidario con Alejandro Fernández tras controversia por cantar ebrio

Ciudad de México.- Julión Álvarez se manifestó sobre la controversia que protagonizó Alejandro Fernández después de que se difundiera un video donde se ve cantando en estado de ebriedad en un concierto.

Aunque algunos cantantes reprueban esa acción, Julión se solidarizó con Alejandro y explicó alguno de los motivos que detonaron el comportamiento del cantante.

“En el lugar de Alex, como colega, como amigo, que lo considero y también lo entiendo, pues le tocó sus malos días, pero lo entiendo perfectamente, y no es porque ya me haya pasado a mí, el trabajo, a veces situaciones personales, sentimientos que uno trae guardando y cosas, te hacen que a lo mejor pierdas la medida, te emocionas de más, y muchas cosas pueden suceder. No me atrevo nadita a juzgarlo, al contrario, lo apoyo y por medio de todos ustedes le mando todo el apoyo”, dijo al respecto.

Problemas similares

Posteriormente, el artista de música regional mexicana manifestó que pese a mantener una excelente relación con los allegados del Potrillo, este tipo de temas controversiales no los habla con ellos. “Tengo amistad con su familia, y una palabra no se ha tocado, ayer en la noche precisamente lo saludé, saludé a la familia de él y ni una palabra se toca de ese tema”, explicó.

Finalmente, Álvarez confesó no ser del todo ajeno a los problemas que enfrenta Alejandro, aunque destacó que a su alrededor hay personas que lo ayudan a combatirlos.

“Mis papás, tengo también a mi tío Pepe y parte de mi equipo también me dice ‘oiga señor, no se pase’. En mi caso yo tomo pastillas para dormir, porque te empieza a consumir el trabajo, los horarios, los viajes y todo, y uno quiere descansar, es más, necesitas descansar para poder cantar, entonces las pastillas que tomas para dormir chocan con el alcohol, entonces puede ser que en el primer trago, diez tragos, 5 tragos, en ese momento se cruzan los cables”, remató.