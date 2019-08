Julión Álvarez niega haber orinado en plena presentación

CIUDAD DE MÉXICO.- Julión Álvarez niega haber orinado en pleno show del palenque de Durango, tal como lo aseguraron algunos medios luego de la circulación de un video en el que se malinterpretó su acción, pues él asegura que en realidad se estaba fajando.

‘‘No es la primera vez que lo hago, siempre en el escenario si se dan cuenta los muchos que han ido conmigo… En el levantar de las manos te desfajas… no me puedo salir 5, 7 veces de un palenque para fajarme, entonce me voy para el lado de las congas, que me quedan a la altura y ya me fajo’’, comentó para las cámaras de Ventaneando.

Recordemos que hace unos días se viralizó un video en el que el cantante se coloca detrás de un instrumento musical en donde realiza ademanes que más de uno malinterpretó.

Por otro lado, el cantante reveló que recientemente le llegó un cuestionario para averiguar más sobre sus ganancias, luego de ser vinculado con presunto lavado de dinero.

‘‘Esta semana me acaban de mandar información otra vez, peticiones, son preguntas a cerca de lo que tiene Julio César con sus empresas, como las obtuvo, donde las tiene, a quien se las compró…Nosotros desde 2013/2014/2016 tuvimos auditoria’’, agregó Álvarez.

