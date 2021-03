Julión Álvarez barría y trapeaba para vivir

CIUDAD DE MÉXICO.- Julión Álvarez no se avergüenza de ninguno de los trabajos que hizo antes de convertirse en uno de los cantantes más exitosos del género regional mexicano.

En una entrevista para Yordi Rosado, el intérprete de “Y así fue” recordó sus orígenes con orgullo, y reveló ante la audiencia algunos de los empleos que tuvo en el pasado, desde mesero hasta barrendero.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Trabajé de todo. En Chiapas, cuando me fui a la prepa, empecé a vivir en la casa de un amigo: era una óptica. Yo ahí me dedicaba a sacudir los muebles, barrer y trapear de 2 a 4, a la hora que cerraban la tienda para comer”, narró uno de los exponentes de la música mexicana.

Incluso comentó que en una óptica se dedicó a la limpieza y a hacer entregas a cambio de tener un techo y comida durante sus estudios de la preparatoria.

También en el pasado limpió cisternas, tinacos e incluso fue chofer en una empresa familiar. Sin embargo, al mudarse a Mazatlán, su situación económica empeoró.

“Muy cerquita, a media cuadra donde yo vivía, no tenía radio ni televisión e iba a la taquería y me ponía a ver la tele; cuando llegaba por los tacos, me quedaba a ver la tele. Después, mi compa Manuel, el de los tacos, me dijo: ‘Cuando no traigas, no hay pedo'”, contó.

A pesar de la ayuda, él aceptó a cambio de lavar platos o ser mesero en la taquería, pues no le gustaba recibir sin dar nada a cambio.

Hoy en día a Julión Álvarez se le conoce como “El Rey de las Taquillas”. Antes de la pandemia, el cantante lograba el “sold out” en cualquier palenque o escenario en el que se presentaba.