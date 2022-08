Julión Álvarez aclara si Juan Gabriel estuvo enamorado de él

MÉXICO.- A seis años de la muerte de Juan Gabriel, se sigue hablando de los detalles y secretos que rodeaban su vida, recientemente, en programas mexicanos de farándula se ha comentado que el "divo de Juárez" murió enamorado de Julión Álvarez.

Juanga y Julión trabajaron juntos en 2015, meses antes de la muerte del intérprete de "Amor eterno". Grabaron juntos el video del tema "La frontera", en el que ambos se divirtieron mucho cantando, bromeando y sacando sus mejores pasos de baile.

En su momento, Julión confesó que haber sido considerado por Juan Gabriel para cantar juntos en su disco de duetos había sido todo un orgullo y un sueño hecho realidad, pues creció escuchando su música.

Las versiones de que Juan Gabriel estuvo enamorado de Julión llegaron a oídos del nacido en Chiapas, quien se mostró sorprendido y lo tomó con humor.

Para Ventaneando, Julión reaccionó con una carcajada y con unas breves palabras:

No, no, no no… mis respetos, y más para quien ya no está oiga", expresó.