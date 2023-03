Julión Álvarez: Contento con sus altas y bajas

Tijuana, BC.- Julión Álvarez está por llegar a los 40 años de vida este próximo 11 de abril, y aunque está agradecido por lo bueno y malo que le ha pasado, dijo que no le gusta planear tanto a futuro, claro está se sigue viendo dentro de la música, pero también como ganadero.

“No he sido de muchos planes, uno con las experiencias va aprendiendo, perdiendo y ganando, no que no planee como tal algo a futuro.

“Pero ahorita estoy viviendo una etapa muy bonita a mis cuarenta con dos princesas chiquitas, tengo otras actividades y la que más disfruto a parte es, y ¿cómo me veo? en la ganadería”, compartió.

Feliz de participar en “Mi famoso y yo”

El llamado “rey de la taquilla” quien inició como juez en el reality infantil “Mi famoso y yo” por Televisa, se mostró feliz de esta participación a la que le pone palomita en su lista de cosas por hacer.

“No, no seré juez de hierro, yo jamás la verdad, uno se quiebra sí o sí, la verdad no soy tan fuerte, pero si me quebré muy rapidito oiga”, evidenció el cantante que ya tuvo varias lágrimas de cocodrilo en el programa.

Foto: Cortesía

Previo a su presentación en Tijuana la noche del pasado sábado, el chiapaneco compartió que vienen historias muy buenas e invitó a seguir de cerca el sueño de los niños que participan.

Gordito, pero feliz

Si bien Julión no es una varita de nardo, como lo reconoce, y se le ha dicho que debe estar en forma para verse mejor, no es algo que le preocupe tanto, por lo que no se metería cuchillo para lograr otro físico.

“Yo tengo muchos años bendito Dios, no como por hambre, todo es por, se escucha mal, pero por gula, gusto y antojo.

“Entonces, experiencias de muchos amigos que sí lo han hecho, se que es muy difícil y yo soy muy miedoso para el cuchillo, ahí estamos pues, somos gorditos para toda la vida”, asumió.

Visa en puerta

Tras recibir el perdón del gobierno de Estados Unidos luego del problema que tuvo con el departamento del Tesoro por señalamientos supuestamente ilícitos, el intérprete de “Que te vaya bien” sigue con su proceso de obtener la visa.

“Ya tenemos el procedimiento caminando, esperemos la tenga pronto en mano y sea positiva”, destacó, quien se encuentra nominado a los Latin American Music Awards que se realizarán en abril en Las Vegas, Nevada.

Álvarez Montelongo agregó que no es nadie para dar consejos y menos a las nuevas generaciones, de las que hay mucho que aprender en esta nueva era digital.

Para saber

Le gustaría hacer un libro contando su experiencia

No hay planes aún de trabajar con Grupo Firme

Sí le gustaría tener un varón, pero será decisión de Dios