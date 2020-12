Julio Preciado venderá su casa para pagar gastos médicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Preciado ha presentado múltiples problemas de salud en los últimos meses, desde trasplante de riñón, un absceso en los testículos, hasta una fuerte neumonía que se rumoró era Covid-19.

Debido a los gastos hospitalarios, así como medicamentos y tratamientos, el cantante mexicano ha tenido grandes dificultades económicas, por lo que se ve obligado a poner en venta una de sus casas.

En una entrevista a “De Primera Mano”, el ex integrante de Banda El Recodo dio a conocer que hace un mes tuvo dengue, algo que prefirió mantener en privado para no alimentar los rumores de que “está salado”.

“Lo último que me pegó fue dengue en el mes de noviembre, pero ya no quise publicarlo porque la gente va a decir que estoy salado y ya no van a venir ni a saludarme. No podía sacarlo de manera normal porque el dengue cuando te pica el mosco te da fiebre, pero para mí no está permitido por mi trasplante”, comenzó.

Debido a que la pandemia mundial del coronavirus ha cerrado teatros y auditorios, Julio no ha podido recuperarse de sus gastos médicos por lo que ahora tendrá que vender una casa.

No he tenido que vender ninguna de mis propiedades, pero estamos por vender una porque es para remediar los males, es para poder salir adelante el mes de enero y febrero”, dijo Julio.

“Después de esta enfermedad no puedo decir que ya me puedo morir tranquilo porque ya no tengo el capital que tenía antes y no sé cómo le hemos hecho, pero hemos salido adelante”, confesó.

Estar múltiples veces en el hospital también ha mermado su estabilidad emocional, incluso ha pensado en que pronto le llegará la muerte.

“No quise que se hiciera público y fue una etapa difícil el último tramo en el que empiezas a renegarle a Dios…, si ya había sufrido con el riñón y otra vez en cama, pero Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros”, agregó.