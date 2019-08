Julio Preciado señala que le urge un trasplante de riñón

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Preciado afirmó en una entrevista con Ventaneando que necesita urgentemente un transplante de riñón, pues el que tiene le durará solamente año y medio o posiblemente dos.

‘‘Es necesario el transplante, ya lo saben, el que tenga un familia que padezca de esto lo sabe, esto no se cura más que no diálisis y un transplante’’. ‘‘Me están recomendando que la donación me la hagan uno de mis hermanos o un familiar cercano, hijos no porque puedo heredarle mi problema’’, señaló el cantante.

Además comentó que un mes antes de la operación debe de mantener ciertos cuidados, incluso 40 días después del transplante, por lo que estará sin trabajar por 3 meses.

Por otro lado dijo estar muy contento por todo el apoyo que ha recibido de sus seguidores y fanáticos, quienes le han dicho desean hacerse la prueba de compatibilidad para poder donarle su riñón.